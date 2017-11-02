AMBER ALERT FROM ALASKA STATE TROOPERS. CHILD SOPHIA SAKAR ALASKA NATIVE FEMALE AGE 3 BLACK HAIR BLACK EYES 3 FOOT 30 POUNDS WEARING BLACK COAT PURPLE SHIRT BLUE PANTS WITH PINK ANIMAL PRINT
PINK BOOTS.
SUSPECT DAMON WARD BLACK MALE BLACK HAIR BROWN EYES 5 FOOT 10 INCHES 160 POUNDS HAS VERY SHORT HAIR AND A GOATEE. VEHICLE TAN HONDA CIVIC LICENSE ALASKA JDJ905. LAST SEEN AT EAST BLUFF DRIVE AND RICHARDSON VISTA ROAD ANCHORAGE. TO REPORT INFO CALL
Active AMBER Alert – SUBJECT – Sophia Sakar – 866-AKAMBER – (866-252-6237)
907-451-5100 OR 9-1-1. VISIT HTTP AMBERALERT.ALASKA.GOV FOR MORE INFORMATION. CALL 866-252-6237 OR 911 WITH INFORMATION. Be on the lookout
|
Comments